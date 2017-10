Motorrijder aangereden op zelfde kruispunt waar eerder fietser verongelukte

Een fietser van 28 is vanochtend in Antwerpen levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Hij werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde in volle ochtendspits, in de Lange Dijkstraat, vlakbij het Sint-Jansplein. Het slachtoffer, een man uit Antwerpen, is zwaar gewond naar het Stuivenbergziekenhuis gevoerd.