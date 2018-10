Motorrijder in levensgevaar bij aanrijding op Bisschoppenhoflaan

Aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne is in de late namiddag een motorrijder aangereden. Het slachtoffer moest ter plaatse gereanimeerd worden en verkeert in levensgevaar. De man is overgebracht naar het Middelheimziekenhuis.



Het ongeval gebeurde dicht bij de Oude Bosuilbaan, in de richting van Wijnegem. Een bewoner van de Bisschoppenhoflaan reed met zijn wagen van zijn oprit en raakte de motorrijder. De klap was zo hevig, dat de motor op de middenberm belandde. De bestuurder kwam met zijn hoofd tegen de middenberm terecht. Eén rijstrook in de richting van Wijnegem werd afgesloten. Het is al het tweede ongeval met een motard deze week op de Bisschoppenhoflaan. Maandag raakte er nog een man zwaargewond na een aanrijding met een politiewagen