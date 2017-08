Motorrijder in levensgevaar na aanrijding

Vannacht rond kwart voor een, kwamen op het kruispunt van de Lange Leemstraat met de Van Breestraat een pick-up en een motor met elkaar in aanrijding. De exacte omstandigheden moeten nog verder onderzocht worden.

Het ongeluk gebeurde toen de pick-up vanuit de Van Breestraat de Lange Leemstraat wou inrijden. De motor kwam vanuit de tegenovergestelde richting. De 28-jarige motorrijder uit Antwerpen werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het Sint-Vincentiusziekenhuis gebracht. Later in de nacht werd hij overgebracht naar het Sint-Augustinusziekenhuis voor een dringende operatie. De 50-jarige bestuurder van de pick-up had gedronken en kon geen rijbewijs of verzekeringsdocumenten voorleggen.

(foto : Google Street View)