Motorrijder komt om bij aanrijding in Merksem

In Merksem is vanochtend een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeval op de Deurnsebaan.

Het slachtoffer kwam in aanrijding met een wagen op het kruispunt net voorbij de Brug van den Azijn. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd de motorrijder ter plaatse te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Door het ongeval was de Deurnsebaan van 7.30 uur tot 10 uur volledig afgesloten. De politie leidde het verkeer al om vanaf de Bredabaan in het noorden en de Bisschoppenhoflaan in het zuiden. Dat zorgde voor flink wat hinder, want de Deurnsebaan is tijdens de ochtendspits een drukke verbindingsweg. De Deurnebaan is intussen opnieuw open voor het verkeer.

(archieffoto Pixabay)