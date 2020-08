Motorrijder komt om het leven bij val in Schoten

Rond acht uur gisteravond gebeurde een dodelijk ongeval in de Sluizenstraat in Schoten. Een motorrijder botste tegen een betonblok en werd in de lucht gekatapulteerd. De man overleed ter plaatse, wellicht is hij onwel geworden tijdens het rijden.

Het slachtoffer is een man van 55 jaar uit Wuustwezel. Hij was lid van "The Blue Angels", een motorclub uit Antwerpen. Leden van de motorclub kwamen ter plaatse om afscheid te nemen van hun vriend.

(foto GVA)