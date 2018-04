In Kalmthout is gisteravond een motorrijder om het leven gekomen.



Het gaat om een man van 63 uit Stabroek. Hij was onderweg op de Putsesteenweg richting Putte, maar kwam daar rond acht uur ten val. Het slachtoffer ging uit de bocht, maar het is niet duidelijk waarom dat gebeurde. Er waren geen anderen betrokken bij het ongeval. Dat zegt de lokale politie. De omstandigheden worden nu onderzocht.