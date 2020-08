Mobiliteit en Verkeer Motorrijder maakt dodelijke val in Schoten

Rond acht uur gisteravond gebeurde een dodelijk ongeval in de Sluizenstraat in Schoten. Een motorrijder botste tegen een betonblok en werd in de lucht gekatapulteerd. De man overleed ter plaatse.