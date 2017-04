Voor de Kalmthoutse Heide is op dit moment code oranje van kracht. Dat betekent dat er een groot risico op brand is.Wandelaars worden verzocht extra voorzichtig en opmerkzaam te zijn. De brandweer is extra waakzaam en de brandtoren op de heide is permanent bemand. Ondanks het brandgevaar is er dit moment geen vaste boswachter op de Kalmthoutse heide. De vorige boswachter nam verlof in de aanloop naar zijn pensioen en wordt vervangen door tijdelijke toezichters. Er loopt wel een procedure voor de aanwerving van een nieuwe boswachter, maar diens aanstelling zal nog enkele weken op zich laten wachten. Het Agentschap voor natuur en bos benadrukt dat de situatie op de heide van nabij opgevolgd wordt.