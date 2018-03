Mobiliteit en Verkeer Dag van de motorrijder

Het is vandaag de dag van de motorrijder. Een dag waarop de Vlaamse stichting Verkeerskunde motorrijders, die vaak maandenlang hun motor in de garage hebben laten staan, wil sensibiliseren. Uitgelezen moment ook voor de verkeerspolitie van Brasschaat om de nieuwe winterbanden op hun motors te tonen. Het politiekorps is één van de eerste in Vlaanderen met zulke banden.