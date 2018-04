Motorverkoop in Antwerpen steeg met 14,5 procent

De markt van gemotoriseerde tweewielers trekt weer aan. Terwijl er vorig jaar nog minder werden verkocht, is er in de eerste drie maanden van 2018 een stijging met 6 procent, stelt sectorfederatie Febiac.

Opmerkelijk: de groei is geconcentreerd in de provincies met sterke mobiliteitsproblemen. In de eerste drie maanden werden er in ons land al 6.206 motoren ingeschreven, bijna 400 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Febiac verwijst naar de invoering van de Euro4-norm in 2017, die zorgde voor meer inschrijvingen het jaar voordien. Maar de strengere norm lijkt intussen verteerd: vooral in januari en februari 2018 trok de motorverkoop weer aan. Vooral in provincies die kampen met mobiliteitsproblemen, is de gemotoriseerde tweewieler in trek.

Motoren en scooters mogen in fileverkeer immers onder bepaalde voorwaarden tussen de rijen doorrijden. In Antwerpen bijvoorbeeld, steeg de motorverkoop met 14,5 procent. Die provincie is ook goed voor het hoogste aandeel nieuwe inschrijvingen (17,2 procent). Ook de inschrijvingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+8,4 pct) liggen boven het nationale gemiddelde. Alleen in West-Vlaanderen (-1,6 pct), Waals-Brabant (-1,2 pct) en Luik (-1,7 pct) daalde het aantal inschrijvingen.

Febiac meent dat de motor of scooter een mobiliteitsoplossing kan zijn. Deze voertuigen nemen sterk aan belang toe in het woon-werk-verkeer. Een gemotoriseerde tweewieler tot 125 cc mag ook met een rijbewijs B bestuurd worden. Die categorie vertegenwoordigt bijna een kwart van alle inschrijvingen. BMW blijft met 15 procent het meest populaire motormerk. Sterkte stijgers zijn Yamaha (nummer 2, +23,1 pct), Harley Davidson (nummer 5, +19,1 pct), KTM (nummer 6, +20,2 pct) en Suzuki (nummer 9, +47,2 pct).

(foto : Pixabay)