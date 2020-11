Mucopatiënte Lucie danst in nieuwe campagne Mucovereniging

De Belgische Mucovereniging verkoopt zogenaamde Mucosocks in een campagne om aandacht te vragen voor de tot nog toe ongeneeslijke ziekte mucoviscidose. In een campagnevideo danst de 11-jarige Lucie uit Wilrijk, die lijdt aan muco, in de kleurrijke mucosokken. Lucie is een van de ruim 1300 mucopatiënten in België. De campagne komt niet toevallig nu tot stand, want volgende week is het de Europese Mucoweek.

De sokken zijn te verkrijgen op de website www.mucomove.be