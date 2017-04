Muren gezocht voor graffiti-kunstwerken

Op de muur van de parking van Joosen Elektro in de Constant de Jongstraat in Merksem pronkt een gloednieuw graffitiwerk.



De Streetart is één van de vele werken die initiatiefnemer Tim Marschang in het district wil plaatsen. En dat voor een groot graffitifestival dat tijdens het Pinsterweekend zou moeten plaatsvinden. Maar daarvoor is Tim nog op zoek naar minstens 5 andere muren waarop graffitikunstenaars hun creaties kunnen showen. Met het festival wil de initiatiefnemer Antwerpen nog meer op de kaart brengen. Wie zijn of haar muur wil aanbieden kan dat doen via de Facebookpagina van Street Art Antwerp.