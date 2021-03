Museum Plantin-Moretus, een huis vol creatief talent

Op haar hoogtepunt was de Officina Plantiniana, de Plantijnse uitgeverij, een komen en gaan van talent. Ook vandaag blijft de Officina inspireren. Het Museum Plantin-Moretus engageerde in 2020 verschillende kunstenaars om nieuw werk te maken, geïnspireerd op zijn collecties en de actualiteit. De creaties zijn vanaf zaterdag 13 maart te zien in de expo Huis vol creatief talent.

Deze expo toont het resultaat van drie projecten: Impressed by Plantin, The Print Project en Papieren Stad. In de projecten Impressed by Plantin en The Print Project stond de collectie houtblokken centraal. In Papieren Stad zetten 5 jonge kunstenaars de traditie van de Officina Plantiniana verder, het vastleggen van de stad Antwerpen en haar bewoners.

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: "De uitgeverij van Plantijn en de familie Moretus was altijd al een plek van inspiratie en creativiteit. De indrukwekkende collectie van het museum blijft kunstenaars prikkelen. Net zoals de drukkerij in de 16de en 17de eeuw intellectuelen en ambachtslieden verenigde, verbindt het museum elke dag mensen in creatieve projecten. Het Museum Plantin-Moretus nodigde daarom creatieve professionals uit om met de collectie aan de slag te gaan. Tijdens deze dubbelexpo ontdekken mensen voor het eerst het unieke werk van deze creatievelingen."

Het Museum Plantin-Moretus bewaart 14.000 houtblokken. Stuk voor stuk meesterlijk in hout uitgesneden tekeningen. Plantijn gebruikte ze om zijn drukwerk te illustreren. Acht Antwerpse kunstenaars gingen hiermee aan de slag. Het creatieproces van Stephanie Specht, Charlotte Dumortier & Karen Spiessens, Eltipo, Jasper van Gestel, Axel Goossens en Flor en Ludovik van Atelier 11 kon het publiek een jaar lang volgen op de sociale media van het museum. Het Museum Plantin-Moretus onthult in deze dubbelexpo de creaties van deze ambassadeurs voor het eerst.

Ook de 20 vormgevers van The Print Project lieten zich inspireren door de houtsneden en ontwierpen een unieke print. De prints werden in december als timed open edition online verkocht.

Met zijn rijke collectie tekeningen en prenten behoort het prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus tot de 50 belangrijkste ter wereld. Binnen zijn verzameling tekeningen en prenten bestaat een lange traditie van de iconografie van Antwerpen en portretten. Het museum vroeg aan 5 jonge kunstenaars om het Antwerps straatbeeld in het bijzondere jaar 2020 op papier te zetten.

Adriaan Marin, Emma Verhulst, Imge Özbilge, Jordi Santiago Evans en Toon Verbraeken creëerden tekeningen en prenten geïnspireerd op vragen als: Hoe ervaar ik de stad in verandering? Word ik geboeid door architectuur of stedelijke infrastructuur of zijn het juist de mensen die me aanspreken?

Tijdens de expo kijken bezoekers door de ogen van deze 5 jonge makers naar de stad Antwerpen en haar bewoners anno 2020.