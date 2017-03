Museum Plantin-Moretus genomineerd voor prestigieuze Museums & Heritage Award

Elk jaar huldigt Museums and Heritage de ‘best cultural practises’ in de UK en daarbuiten. Het nieuwe Museum Plantin-Moretus is samen met vijf andere musea genomineerd voor een internationale erkenning.

De categorie The International Award is opengesteld voor musea, galerijen en erfgoedinstellingen buiten het Verenigd Koninkrijk. De genomineerden zijn nieuwe musea, galerijen of erfgoedinstellingen die recent openden of heropenden met een permanente of tijdelijke tentoonstelling. De professionele vakjury waardeert innovatieve kwaliteitsvolle projecten die onlangs gerealiseerd zijn. Schepen voor cultuur Caroline Bastiaens: ‘Deze nominatie is een eerste expliciete internationale erkenning voor de wijze waarop Museum Plantin-Moretus het verhaal van Plantin als visionaire uitgever en internationaal ondernemer heeft vormgegeven. Voor het hele museumteam is het een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan en om het museum verder nationaal en internationaal te positioneren’.