Museum Plantin-Moretus lanceert comfortmasker geïnspireerd op indrukwekkende houtblokkencollectie

De collectie houtblokken van het Museum Plantin-Moretus blijft inspireren. Het museum laat comfortmaskers maken geïnspireerd op zijn collectie houtblokken. Die indrukwekkende collectie telt maar liefst 14.000 illustraties. Stuk voor stuk meesterlijk uit hout gesneden illustraties. De volledige collectie staat sinds maart in hoge resolutie online op www.impressedbyplantin.be. Om te inspireren en creëren.

Een hip comfortmasker mag niet ontbreken nu veiligheid primeert en comfortmaskers dragen in veel gevallen wenselijk en soms zelfs verplicht is. Het museum liet daarom herbruikbare comfortmaskers maken geïnspireerd op zijn collectie, in de eerste plaats voor de medewerkers van het museum.

"De veiligheid van onze medewerkers voor en achter de schermen staat voorop. Een comfortmasker is verplicht voor alle collega's in front office. Dat ze dan in stijl kunnen werken, is een leuke plus." - aldus Iris Kockelbergh, directeur van het Museum Plantin-Moretus.

Wie ook zo'n comfortmasker wil, zal snel moeten zijn. Slechts een klein aantal zal ook verkocht worden in de museumshop, aan 14 euro per stuk.

Voor de creatie deed het museum bewust beroep op kleine lokale ondernemers. Studio Anorak dook in de collectie houtblokken en ontwierp een prachtige stof. Nooomi's Smoelwerk verwerkte de unieke stof tot hippe comfortmaskers.

"Met dit initiatief willen we het inspirerende karakter van onze collectie houtblokken in de kijker zetten. De collectie is omvattend en erg divers. Wie op www.impressedbyplantin.be door de collectie scrollt, is meteen een paar uur zoet. Sinds maart staat de volledige collectie in hoge resolutie online. We hopen dat menig creatief talent zich laat inspireren door de collectie. Daarmee zetten we het werk van Christoffel Plantijn verder. Niet toevallig doen we dat in het jaar dat hij 500 zou worden." - zegt Iris Kockelbergh.

In 2020 zet het Museum Plantin-Moretus zijn collectie houtblokken op verschillende manieren en momenten in de verf. Alle initiatieven worden gebundeld op www.impressedbyplantin.be. In maart zetten verschillende winkels en horeca rond het museum de collectie al in de kijker met een illustratie op hun virtrine (museumplantinmoretus.be/plantin-in-de-etalage). In mei lanceerde het museum wenskaarten voor Moederdag (museumplantinmoretus.be/moederdag). Die werden enthousiast onthaald op sociale media. In juni volgt daarom ook een reeks kaarten voor Vaderdag (museumplantinmoretus.be/vaderdag). En in juni engageert het Museum Plantin-Moretus 6 Antwerpse creatieven als ambassadeur van de collectie (impressedbyplantin.be).