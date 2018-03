Museum Vleeshuis opent opnieuw de deuren

In de Carolus Borromeuskerk vond gisteren het concert van zangkoor DeChorale plaats. Het concert is een voorbode van Antwerpen Barok dat op 1 juni van start gaat. Ook het koningspaar woonde het concert bij. Normaal hadden zij twee jaar geleden het koor al bezocht naar aanleiding van hun honderdjarig bestaan, maar door de aanslagen in Zaventem werd dat bezoek toen geannuleerd. Gisteren was het dan eindelijk wel zover.