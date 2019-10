Er zijn drie jongeren uit Boom opgepakt na een steekpartij afgelopen weekend. Het is een dispuut tussen jongeren op de PTS in Boom dat later is geëscaleerd aan het station in Puurs-Sint-Amands. Eén slachtoffer moest naar het ziekenhuis, hij raakte zwaar gewond. Er loopt nog een onderzoek naar de precieze omstandigheden want het is nog onduidelijk hoe het zo uit de hand is kunnen lopen.