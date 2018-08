Zaterdag is het museumnacht

Zaterdag 4 augustus is het Museumnacht in Antwerpen, het moment om de musea op een atypische manier te ontdekken. 22 musea houden 's nachts hun deuren open en verleiden met een overvloed aan activiteiten en een afterparty in een barokke kerk.

Er zijn speed-rondleidingen waarin je in sneltempo de hoogtepunten van het museum ontdekt én een fietstocht met gids voor wie zich graag laat leiden langs verschillende musea. Je kunt modeltekenen in het MAS of het M HKA of een brief voor je laten schrijven in het Letterenhuis. Voel je een echte archeoloog in het Felixatelier. Beklim de stelling van de portiek in het Rubenshuis en werp een blik op de restauratie. Volg een barokke speurneuzentocht in het Snijders&Rockoxhuis of geniet van het vrij podium in Museum Vleeshuis.