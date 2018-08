In de gemeente Lint zijn ze een wereldkampioen rijker. Klaas Van Mechelen is twintig en werd in China, in Shanghai, wereldkampioen freestyle rope skipping. Rope skipping is touwtjespringen, maar dan voor gevorderden, mét salto's en grand écarts bijvoorbeeld. Het is al veertien jaar de passie van Klaas. Hij komt pas eind volgende week weer naar België, maar wij zochten nu al z'n apetrotse ouders op in Lint.