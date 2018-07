Museumnacht mikt op nieuw publiek

Zaterdag 4 augustus is hét moment om de Antwerpse musea op een verrassende manier te ontdekken. 22 musea houden 's nachts hun deuren open en verleiden je met een overvloed aan activiteiten en een afterparty in een barokke kerk. Bovendien kan je met je ticket de handige pendeldienst tussen de musea gebruiken.

47% bezoekt Museumnacht voor het eerst

Dit jaar zijn er extra activiteiten om nieuwe bezoekers te verwelkomen. Er zijn speedrondleidingen waarin je in sneltempo de hoogtepunten van het museum ontdekt. Musée à volonté is een competitief spel, waarmee je verschillende musea verkent aan de hand van foto-, quiz- en doe-opdrachten. En voor wie zich graag laat leiden is er de fietstocht met gids. Een gids neemt je op sleeptouw langs de musea en onderweg vertelt hij zijn favoriete stadsverhalen. Ideaal voor een eerste kennismaking met de Antwerpse musea.

Programma

Waag je aan een workshop modeltekenen in het MAS of het M HKA. Laat een brief voor je schrijven in het Letterenhuis. Voel je een echte archeoloog in het Felixatelier. Beklim de stelling van de portiek in het Rubenshuis en werp een blik op de restauratie. Volg een barokke speurneuzentocht in het Snijders&Rockoxhuis of geniet van het vrij podium in Museum Vleeshuis.

(bericht : Stad Antwerpen - foto www.museumnacht.be)