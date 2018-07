Museumnacht: “Unieke kans om een avondje cultuur op te snuiven”

Job van Bortel vertelt waarom Museumnacht zo bijzonder is: “Museumnacht is voor veel Antwerpenaars dé gelegenheid om musea te bezoeken waar ze al lang niet meer kwamen. Maar we zien ook mensen die voor het eerst naar een bepaald museum gaan. Op 10 plaatsen zijn er speurtochten en workshops voor kinderen en hun (groot)ouders. We bieden ook 7 speedrondleidingen aan. Daarin leert u een museum kennen tijdens een korte introductie. Inschrijven is niet nodig, u sluit gewoon aan.”

Afterparty in AMUZ

“AMUZ is een nieuwe bestemming tijdens Museumnacht. U ziet er de nieuwe altaarstukken van Jan Fabre in het kader van het Barokfestival. Een mooie kans om AMUZ te bezoeken, want normaal kan u daar enkel binnen tijdens een concert. Onze traditionele afterparty is trouwens ook in AMUZ.”

Vazen puzzelen en modeltekenen

“Museumnacht, dat is ook een actief aanbod. Zo organiseren M HKA en het MAS een workshop modeltekenen. In het Letterenhuis schrijft u zelf een brief. Bent u niet zo goed met woorden? Dan kan u iemand anders een brief naar uw lief, moeder of opa laten schrijven. En dan is er nog het Felixatelier waar u met authentieke scherven een vaas in elkaar kan puzzelen.”

Avondje uit

“Veel mensen maken van Museumnacht een echt avondje uit. Ze beginnen met een etentje, pluizen het programma uit en trekken er met vrienden op uit. Musea zijn doorgaans enkel overdag open. Museumnacht is dus een unieke kans om een avondje cultuur op te snuiven.”

Vanaf nu zijn tickets voor Museumnacht online verkrijgbaar. In voorverkoop krijgen 26+'ers 3 euro korting. Met uw ticket kan u 22 topmusea bezoeken en gratis gebruikmaken van de pendeldienst. Online kan u ook uw plaatsje verzekeren voor de afterparty en de fietstocht met gids of een huurfiets reserveren om u gemakkelijk van het ene naar het andere museum te verplaatsen. Koop uw ticket op museumnacht.be, stippel uw route uit en beleef een gezellige avond.

Meer info

Museumnacht

22 musea in Antwerpen

gratis / 6 / 9 / 12 euro

za 4/8 van 19 tot 1 uur

(foto : Stad Antwerpen - Sigrid Spinnox)