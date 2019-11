Alle scholen in Brasschaat gaan voortaan hetzelfde preventiebeleid voeren rond drugs. Dat is afgesproken met het gemeentebestuur. Er komt een begeleidingstraject van het eerste tot het zesde middelbaar, over hoe om te gaan met drugs. Inez Ven, schepen voor onderwijs van Brasschaat, beklemtoont dat de nadruk op preventie ligt. Meer in het ATV-nieuws