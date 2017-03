Museumtuin DIVA wordt deels publieke groene tuin

In december 2016 zijn de verbouwingen aan DIVA, het nieuwe museum voor diamant- en zilverbeleving, aan de Suikerrui van start gegaan. Ook de binnentuin van het museum wordt daarbij onder handen genomen. De stad, de provincie en Woonhaven gaan er een meer publieke, aantrekkelijke groene tuin aanleggen.

Het ontwerp voor de heraanleg van de binnentuin van het nieuwe museum voor diamant- en zilverbeleving (DIVA) is van de hand van het ontwerpbureau Stramien cvba en maakt van de stedelijke binnentuin een herbergzame groene parel in de drukke historische binnenstad. Deze verrassend stille plek maakt deel uit van een toeristische route en vormt een nieuwe doorsteek tussen de Grote Markt en de Schelde.

‘Ontgonnen’ ruimte

Het ontwerp voor de binnentuin verwijst naar de herkomst van diamanten: de open mijnen waaruit de waardevolle grondstoffen gewonnen worden. Deze mijnen kenmerken zich door een sterke gelaagdheid. Na de ontginning herovert de natuur de ontgonnen site.

In de binnentuin worden deze lagen weergegeven met messing lijnen die het bestaande reliëf accentueren. De natuurlijke beplanting flirt met de rijke museale collectie; elegante esdoorns die robijn verkleuren in de herfst staan in een onderbegroeiing van irissen, meiklokjes en grijskleurige varens die verwijzen naar de grafiek van kunstwerken in het museum. Ook de nieuwe tuinbanken hebben een link met de plek, ze zijn gemaakt van het waardevolle zwarte marmer van de trappen uit het voormalige museumgebouw.

Een deel van de tuin is publiek. De museumtuin zelf wordt tijdens de openingsuren van DIVA opengesteld. Een hekwerk sluit dit gedeelte ’s avonds af en vormt zo een extra beveiliging voor het museum.