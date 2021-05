Nieuws Merksemse kappers veroveren de wereld... met een muziekband

Hun hobby perfect combineren met hun job, dat is wat 4 kappers uit Merksem doen. Ze werken samen in hetzelfde kapsalon en delen dezelfde passie voor muziek. Gevolg: op een dag zei iemand: Waarom niet samen een band vormen? Nu is hun eerste album uit en dat is een groot succes. En dat album wordt uiteraard platgedraaid in hun eigen kapsalon.