Muur weggeblazen door explosie in Essen

Aan de Rijkmakerslaan in Essen heeft het vannacht gebrand in een firma gespecialiseerd in houtskeletbouw

De brandweer kreeg de oproep binnen rond middernacht. Bij aankomst sloegen de vlammen al door het dak. De oorzaak van de brand is een stofexplosie in een houtsilo, die gebruikt werd om het pand te verwarmen. Eén muur werd door de ontploffing weggeblazen en ook enkele brokstukken van het dak kwamen naar beneden. De brandweer van Essen vroeg bijstand van de collega's van Kalmthout. Rond half vier was de brand onder controle. Niemand raakte gewond.