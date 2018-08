Muurschildering fleurt achtergevel CC ’t Aambeeld in Aartselaar op

Bezoekers van het cultureel centrum worden binnenkort al vanop de parking onthaald met een artistieke muurschildering. Einde deze week start de Spaanse streetart kunstenaar Dourone met het aanbrengen van een grote muurschildering op de achtergevel van CC ’t Aambeeld.

Streetart komt meer en meer uit de schaduw en verwerft haar plekje binnen het cultuurlandschap. Met een muurschildering op de gevel van CC ’t Aambeeld wil het Cultureel Centrum Aartselaar meer kunst en cultuur naar buiten brengen en een prominente plek geven in de openbare ruimte.

Het Aartselaars ontwerp kwam tot stand onder begeleiding van ‘The Crystal Ship vzw ’, een vzw die samenwerkt met verschillende streetart artiesten. Een lokale werkgroep met o.a. de scholen, de Bib en de bewoners koos voor het kleurrijke ontwerp van de Spaanse streetart kunstenaar Dourone. De schildering, die ‘verwondering’ uitstraalt, past bij de functie van het gebouw als gemeenschapscentrum, maar is ook harmonie met de openbare ruimte errond.

In de periode 23/8 tot 06/09 is de kunstenaar in België om aan zijn Aartselaarse opdracht te werken. Zo’n twee weken lang laat Dourone elke dag zijn creativiteit los op de achtergevel. Kenmerkend voor Dourone’s stijl is dat hij kleurrijk en figuratief werk levert. Vaak werkt hij rond een vrouwelijk portret. Ook in Aartselaar is dit het geval. Wie wil, kan de realisatie van de muurschildering live volgen. Nieuwsgierigen mogen gerust een kijkje komen nemen.

Dourone maakte in het verleden al diverse muurschilderijen voor grote steden zoals Lyon, Miami, Barcelona en Wenen. In België is er al werk van hem te zien in Brussel en Oostende.

Dourone’s werk is de eerste fresco die Aartselaar zal opfleuren. In de toekomst krijgen nog meerdere openbare gebouwen rond de parking in de della Faillelaan een kleurrijk jasje. Hiermee wil het gemeentebestuur meer kleur en hedendaagse kunst in de openbare ruimte brengen. Bovendien maakt het kunstwerk de gemeente niet alleen mooier, maar gaat het – hopelijk - ook illegale graffiti tegen.

(bericht en foto : Gemeente Aartselaar)