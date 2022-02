Nieuws Muziekproducer uit Schilde op de vlucht in Oekraïne: "Angstig momentje"

Tycho Descamps, een muziekproducer uit Schilde probeert op dit moment met de auto Oekraïne te ontvluchten. Tycho reist voor z'n werk maandelijks naar Kiev en zag wel dat de spanningen stegen, maar had nooit deze oorlog verwacht. De dag van de invasie werd z'n vliegtuig naar België gecanceled, maar is hij wel meteen de hoofdstad ontvlucht samen met de vrienden bij wie hij verbleef. Sinds vanochtend zijn ze met twee auto's onderweg naar de Poolse grens. En dat is een hachelijke onderneming. Dat vertelde Tycho ons vanmiddag tijdens een videogesprek nadat er gevechtsvliegtuig op enkele meters boven hun auto was geraasd.