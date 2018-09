Muziektheater De Kolonie opent seizoen met Mevrouw Bob

Het muziektheater De Kolonie trapt het nieuwe seizoen af met het stuk 'Mevrouw Bob'. Het is geen monoloog, maar een rasechte dialoog tussen tekst en muziek. Tania Van der Sanden speelt Mevrouw Bob, een erg succesvolle zakenvrouw, maar een ongeneeslijke ziekte manifesteert zich acuut. Op 21 en 22 september gaat het theaterstuk in première in het cultuurcentrum van Berchem.

Life's a bitch. Niemand wordt geboren voor zijn plezier. Of per ongeluk. Allemaal komen we hier iets doen, iets leren. Wat onszelf betreft is dat wel duidelijk. We weten waar onze pijnpuntjes zitten. Maar met betrekking tot anderen maken we makkelijk de vergissing te denken dat zij louter geboren lijken om plezier te maken en geluk te hebben. Zeker wanneer het gaat om de welvarenden van deze wereld. De geprivilegieerden. Mevrouw BOB komt u de ogen openen.

Bo Spaenc componeert de beklemmende score en speelt en zingt live. Net zoals Mevrouw Bobs

herinneringen klinkt de muziek soms ver weg, iel en schraal, dan weer helder en dichtbij. De

marimba- en pianoklanken van Bo zijn complementair met de melancholie van de warme of

schurende altviool van Marc Tooten van het HERMESensemble. De klanken en ritmes zijn tegelijk

zalf én zout op de wonde.



Artist in residence Peter De Graef schrijft een nieuwe tekst voor topactrice Tania Van der Sanden,

die niet enkel bekend is van haar werk voor televisie (Vaneigens, In de Gloria, Het Eiland, De

Ronde…), maar ook al decennialang een vaste waarde is in het Vlaamse theater.

Sam Bogaerts coacht. Hij is een van de godfathers van het Vlaamse theater en werkt al sinds de

jaren 80 geregeld met Tania samen (Who’s Afraid of Virginia Wolf, Eva, Hitlers lief).

Mevrouw Bob maakt deel uit van een reeks uitdagende confrontaties tussen Muziektheater De

Kolonie en grote theaterpersoonlijkheden. Straffe vertellers zoals Tania Van der Sanden, Bruno

Vanden Broecke, Lucas Van den Eynde, Peter De Graef en Vic De Wachter gaan een

bondgenootschap aan met de muzikale drive van Bo Spaenc en een schare topmuzikanten.

(Bericht : Muziektheater De Kolonie)

(Foto's : De Kolonie)