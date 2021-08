Mwema is terug: "Ik wil Antwerp Giants landskampioen maken"

De zestiende Red Star Run gaat door op zondag 29 augustus. Het wordt het eerste loopevent in Antwerpen met een normale startprocedure. De Red Star Run dient als test voor de grotere loopwedstrijden die in het najaar in onze stad gelopen worden. Zoals de marathon in september en de Ten Miles in oktober. De organisator van de Red Star Run organiseerde voor het laatst een loopwedstrijd in september 2019, dat was toen de Bollekesloop. In 2020 werden andere loopevents afgelast door de voorjaarsstormen en later door de coronacrisis.