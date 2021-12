Het zwemwater in ons land is op dit moment veel te koud om in te sporten. Om die reden organiseert Optimize Bike & Tri uit Kalmthout de komende maanden een indoor triatlon. Met een eigen competitie hoopt de sportzaak haar klanten een doel te kunnen geven om naar toe te werken. En opvallend: ver moeten die zich niet verplaatsen, want de volledige wedstrijd gaat door IN de winkel.