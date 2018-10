De poltieke kaarten werden vandaag door u gelegd. En daaruit blijkt dat N-VA veruit de grootste partij blijft in Antwerpen. Ook de coalitiepartners Open VLD en CD&V houden zodanig stand, dat Bart De Wever verder zou kunnen met de coalitie. Groen haalt 11 zetels, 7 meer dan in 2012 en wordt zo de tweede partij in Antwerpen. Sp.a haalt niet het resultaat dat ze hadden verwacht of gehoopt.