N-VA overweegt gesprekken met Groen, Almaci ziet niet in hoe het kan werken

N-VA-voorzitter Bart De Wever reikt Groen de hand in Antwerpen. 'De centrumrechtse coalitie heeft slechts een krappe meerderheid, niet evident voor een grote stad', zei hij in De Ochtend in Radio 1.

De Antwerpse burgemeester behield zijn 23 zetels in Antwerpen, en kan nu op zoek naar coalitiepartners. De huidige centrumrechtse coalitie met Open Vld en CD&V is een mogelijkheid, maar veel overschot heeft die niet. De huidige coalitie heeft 28 van de 56 zetels binnengehaald, en heeft dus één zetel op overschot. De Wever kijkt daarom ook naar Groen. 'De centrumrechtse coalitie heeft slechts een krappe meerderheid, dat is niet zo evident in een grote stad die een stabiel bestuur nodig heeft.' Groen heeft een goed resultaat neergezet in de Koekenstad, geeft De Wever toe. 'Je moet natuurlijk de democratie respecteren. Er zijn partijen die gewonnen hebben, dan moet je met hen praten. Dan gaat het over Groen. Ze hebben ook een aantal thema's, zoals levenskwaliteit, die leven bij de bevolking en waar ik ook niet tegen ben. Dat is hun troef.' Groen-kopstuk Wouter Van Besien leek een samenwerking zondagavond uit te sluiten, 'een politieke verklaring van Besien', noemt De Wever dat. 'Als je zegt dat de polarisatie slecht is, dan moet je ook bereid zijn over de schaduw te treden en actief daden te stellen om te zoeken naar de weg om naar meer gedragen bestuur te komen en uit die loopgraven te treden.' De Wever wil liefst 'zo snel mogelijk' een nieuwe coalitie op de been, maar 'in Antwerpen vloeit er dikwijls wel wat water door de Schelde vooraleer de inzichten rijpen en de definitieve posities worden ingenomen. Politiek is slecht theater met briljante acteurs.'

Nog in De Ochtend plaatste Meyrem Almaci al meteen vraagtekens bij een mogelijke samenwerking. “Ik zie niet in hoe dat kan werken.”