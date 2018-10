Brecht: N-VA en CD&V vormen nieuw bestuur

- N-VA: 32,9 - CD&V-CDB: 27,9 - Vlaams Belang: 14,6 - Open Vld: 8,4 - Groen: 6,8 - Oprecht Brecht: 5,7 - sp.a: 3,8 Scores in precentages

De N-VA wint de verkiezingen in Brecht met elf zetels. De voorganger CD&V-CDB behaalt tien zetels in de gemeenteraad. Vanaf volgend jaar zullen N-VA en CD&V de handen in elkaar slaan in. "Wij gaan samen met CD&V een coalitie vormen, waar de N-VA de leidende rol zal opnemen en ik als burgemeester zal fungeren." Dat zegt Sven Deckers, lijsttrekker van N-VA.