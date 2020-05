N8 van Brasschaat geschrapt, maar editie volgend jaar wordt speciaal

Vanaf maandag mag er opnieuw meer gesport worden, al is dat dan wel onder enkele duidelijke voorwaarden. Dat meldt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). Na advies van de GEES (de groep van experts die de exit-strategie moet uitwerken, nvdr) en in overleg met de sportsector worden meer buitensporten toegelaten, met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen in verband met afstand en hygiëne en met telkens maximaal twee dezelfde sportievelingen die niet onder jouw dak wonen. Uiteraard met de nodige handhygiëne vóór en na het sporten. Ook het sportmateriaal moet vóór en na het sporten ontsmet worden. "Op deze manier worden niet alleen atletiek, zeilen, golf of tennis weer mogelijk, maar ook oefenen op balgevoel, techniek en shots in balsporten kan, net zoals in andere sporten. Competitie blijft evenwel verboden", zegt minister Weyts. Voorlopig blijven de kleedkamers, douches en kantines aan de sportaccommodaties gesloten. Toiletten zullen open mogen gaan, bij voorkeur zelfs, omdat je je handen het best ter plekke wast aan de wastafels. Als ze opengaan, is het uiteraard noodzakelijk dat de uitbaters ervan de hygiëne kunnen garanderen. Verhuur of verkoop van sportmateriaal wordt niet toegestaan. Intussen wordt verder gewerkt aan een advies voor de Veiligheidsraad bij een mogelijke versoepeling vanaf 18 mei. Deze versoepeling is afhankelijk van de evolutie van het virus, het gedrag van elkeen van ons en de beslissingen van de federale veiligheidsraad.