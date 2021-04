Er heerst bij heel wat Antwerpenaren ongenoegen over de nieuwe cruiseterminal die aan Het Steen wordt gebouwd. Tegen het oudste gebouw van Antwerpen is een modern blok geplaatst om cruisetoeristen in de toekomst te ontvangen. De bouwwerken zijn nog bezig, maar nu het uit de stellingen staat is het goed zichtbaar. Een gedrocht en een misbaksel, is de reactie bij vele sinjoren.