"Na de schuldbekentenis, tijd voor daden", antwoordt Van Besien op Bart De Wever

Antwerps Groen-kopstuk Wouter Van Besien wijst er Antwerps burgemeester Bart De Wever op dat zijn partij de afgelopen 9 jaar bevoegd is voor integratie.

De Wever zei maandagmorgen op radio 2 Antwerpen dat hij werk wil maken van de strijd tegen de 'feitelijke apartheid' in zijn stad. Van Besien lanceert enkele concrete voorstellen die stappen vooruit betekenen: 'voer echte praktijktesten in, richt een diversiteitsraad op die zich over de stedelijke realiteit buigt, en investeer in middenveld en op het terrein'.

Bart De Wever erkende op Radio 2 dat er in Antwerpen nog werk is rond integratie: 'groepen van mensen leven echt naast elkaar, gaan nauwelijks huwelijken met elkaar aan, gaan niet naar elkaars feestjes. Ze leven wel in vrede samen, maar eigenlijk in apartheid. Dat moet je proberen te doorbreken.' De N-VA'er ziet hetzelfde bij cultuurparticipatie of de deelname aan het publieke leven. 'Bepaalde evenementen zijn bijna 100 procent blank', luidt het.

Van Besien wijst er in een reactie op dat 'de noodkreet van de burgemeester, die voor een stuk terecht is, er na 9 jaar N-VA beleid op integratie komt'. Het Vlaamse en het Antwerpse integratiebeleid staan vooral in teken van besparing, niet in teken van resultaten, stelt de gewezen Groen-voorzitter. 'Veel Antwerpenaren nemen zelf initiatief om die dreigende kloof te overbruggen. Zij missen erkenning en steun van dit stadsbestuur. De handen in elkaar slaan zou ons al een stuk verder brengen. Integratie is van essentieel belang voor een samenleving in evenwicht. Het is de verantwoordelijkheid van het beleid om de dreigende segregatie te voorkomen.