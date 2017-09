Na de zee- en de bosklassen, mogelijk ook de havenklassen

Jani Kazaltzis krijgt binnenkort concurrentie uit Merksem. In het Atheneum MXM in Merksem is er sinds kort de opleiding 'Zo man zo vrouw'. Dezelfde naam dus als Jani's tv-programma', waarin de kijkers tips krijgen over de juiste kleding. De leerlingen van het Atheneum leren daar nu ook alles over.