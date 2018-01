Na drieënhalf jaar pas naar huis, maar schadevergoeding is nog niet in orde

Pas drieënhalf jaar nadat in Schoten buurtwinkel De Wezel instortte, kan de buurvrouw terug in haar huis. Haar zijgevel werd bij de instorting meegesleurd.

De buurtwinkel en de woning van de uitbaters verdween op enkele minuten in een diepe pas gegraven bouwput. De bewoners zijn hun huis kwijt. En ook de buurvrouw moest elders onderdak zoeken, want het huis raakt zwaar beschadigd. Over drie weken kan ze na aanslepende herstellingswerken terug naar haar huis. Maar ze wacht wel nog altijd op een schadevergoeding. Na drieënhalf jaar is de verzekeringskwestie nog altijd niet opgelost.