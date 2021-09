Nieuws Na een maand nog geen schoolboeken: "Tijd die we beter kunnen spenderen"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In de lagere scholen is het schooljaar nu al bijna een maand bezig. En er zijn nog altijd scholen waar de leerboeken nog niet zijn aangekomen. Het gaat dan vooral om katholieke scholen. Sinds dat jaar werkt het katholieke net met een andere leverancier, het Nederlandse Cloudwise. In afwachting van de boeken is het voor leerkrachten behelpen.