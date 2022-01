Na een maand wachten weer naar het stadion: "Geweldig"

Antwerp heeft zich versterkt met een jonge verdediger uit Ecuador. William Pacho is 20 jaar en tekende een contract voor vijf seizoenen op de Bosuil. Pacho is een linksvoetige, centrale verdediger met de nodige snelheid in de benen. Hij werd vorig seizoen nog kampioen in z’n thuisland Ecuador. Antwerp had vorig seizoen al interesse in hem, maar toen kon Pacho ook naar de Duitse competitie. Uiteindelijk bleef hij toch in eigen land. Tot nu dus. Pacho sluit volgende week aan bij de spelersgroep. Het is voor The Great Old nog maar de eerste wintertransfer.