Gemiddeld 26 personen worden per dag opgenomen in de ziekenhuizen. Dat blijkt uit de dagelijkse coronacijfers van Sciensano. De ziekenhuisopnames bevestigen zo nog steeds de opwaartse trend. De overlijdens blijven wel nog dalen. Het aantal nieuwe, vastgestelde besmettingen gaat, net als de ziekenhuisopnames, in stijgende lijn. In onze regio zien we in de helft van de gemeenten een stijging in het aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen twee weken. In Zwijndrecht is die stijging fors, met zestien besmettingen meer dan in de tabel van gisteren. In tien gemeenten blijven de cijfers gelijk, terwijl er nog vijf gemeenten zijn waar de besmettingen dalen. De cijfers zijn wel al enkele dagen oud.