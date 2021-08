Na vele klachten over overlast: politie houdt grote actie aan Sint-Jansplein

De mobiele eenheid (ME) van de Antwerpse politie heeft zaterdag in de vooravond een actie georganiseerd op het Sint-Jansplein in de strijd tegen overlast in de omgeving. Onder meer bestuurders van auto's, bromfietsen etc. zijn gecontroleerd. Er waren ook heel wat voetpatrouilles die op verschillende vormen van overlast controleerden.

127 personen en 64 voertuigen zijn aan een controle onderworpen. Zes personen die geseind stonden om allerhande redenen zijn aangetroffen. De politie ging ook zes keer over tot een bestuurlijke arrestatie. Hoofdzakelijk omdat de betrokkenen illegaal in het land verblijven. Een van hen omwille van openbare dronkenschap. Een aantal personen is betrapt met drugs op zak. Eén iemand is betrapt toen hij achter het stuur was gekropen ondanks een lopend rijverbod.

Ook het wijkteam van Stuivenberg heeft gewerkt op overlast in de omgeving en controleerde 29 personen en 10 voertuigen. Ze deden een bestuurder stoppen in de buurt van het Park Spoor Noord. Het team vermoedde dat de bestuurder onder invloed reed en een test bevestigde dat. Het rijbewijs van de man is in principe voor drie uur ingehouden. maar omdat zijn rijbewijs in ons land niet geldig is, is de wagen in geïmmobiliseerd tot hij een geldig rijbewijs heeft. Hij moest zijn boete ook meteen betalen omdat hij geen verblijfplaats heeft in ons land.

In het park zelf zijn drie wildplassers betrapt. Aan het Stuivenbergplein waren twee mannen joints aan het klaarmaken in de buurt van spelende kinderen. De drugs is afgenomen en er is een onmiddellijke inning opgesteld. De politie nam later op de avond ook nog een parkeerkaart voor personen met een handicap af nadat er misbruik was vastgesteld. In Park Spoor Noord zijn twee bestuurders van een bromfiets geverbaliseerd aangezien zij daar niet mochten rijden.

Tot slot liet de politie een man scherven opruimen nadat hij een fles kapot gooide op de openbare weg in de Korte Zavelstraat. Hij kan zich ook verwachten aan een GAS-boete. Net zoals een man die geplast had tegen een geparkeerde wagen.