Een nieuw drama in het wielrennen. Stef Loos, een jonge renner van 19 jaar is gestorven nadat hij gisteren tijdens de koers werd aangereden door een bestelwagen. Een groep van 30 renners was zonder het te beseffen van het parcours geraakt. Mogelijk was een seingever in de fout gegaan. Twee andere renners raakten gewond. Eén van hen is Jonas Bresseleers uit Brasschaat. Hij reed op kop in de groep. Stef Loos reed net achter hem. Jonas raakte lichtgewond maar mentaal is hij uiteraard volledig van de kaart na wat er gebeurd is.