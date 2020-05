Naaiatelier Rumst schiet uit de startblokken

Gisteren ging fase 1A van de exitstrategie in werking. Deze fase houdt onder andere in dat iedereen boven 12 jaar verplicht een mondmasker moet dragen op het openbaar vervoer en in bedrijven waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.



“Het gemeentebestuur van Rumst zorgt ervoor dat iedereen ouder dan 12 jaar gegarandeerd een gratis mondmasker in de bus krijgt,” vertelt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA). “Omdat het handig kan zijn om meer dan 1 masker in je bezit te hebben en te gebruiken, blijven we iedereen oproepen om ook zelf mondmaskers aan te kopen of te maken.”



“Het gemeentebestuur draagt hiertoe haar steentje bij met de oprichting van een naaiatelier. Hier maken we samen mondmaskers bestemd voor specifieke doelgroepen,” vertelt schepen voor Sociaal Beleid Els Devlies (N-VA). “Je kan ervoor kiezen om ofwel in het naaiatelier ofwel thuis mondmaskers te maken. In beide gevallen voorzien we stof en elastieken,” licht ze toe.

“Mondmaskers gaan een belangrijke rol blijven spelen in het dagelijks leven. Samen met onze inwoners werken we zo solidair aan een voorraad. We hopen dat dit warme initiatief succes kent,” aldus Els.



Inschrijven kan via de gemeentelijke website. Je ontvangt dan een mailtje met meer praktische informatie.



“In het naaiatelier worden uiteraard alle hygiënemaatregelen en de social distancy gerespecteerd. Omwille van veiligheidsredenen kunnen er maar een maximum aantal personen tegelijkertijd in het naaiatelier aanwezig zijn. Je zal je kunnen inschrijven voor een moment. Het atelier is elke werkdag tussen 9 en 19 uur geopend (vrijdag tussen 10 en 19 uur).



De gemaakte mondmaskers worden ingeleverd op het inzamelpunt op het gemeentehuis (Koningin Astridplein 12).

(bericht en foto : Gemeente Rumst)