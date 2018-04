Het leven als fietser in Antwerpen is niet altijd even eenvoudig. Dat bewijst deze foto.

Grote onduidelijkheid voor fietsers op de Frankrijklei. Op het kruispunt met de Louiza-Marialei weten veel tweewielers niet meer of ze hier nu wél of niet mogen rijden. Als Antwerpen de fietsstad van Vlaanderen wil worden, is er dus nog wat werk aan de winkel.

(foto : Rob Daems)