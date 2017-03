Nabilla Ait Daoud niet te spreken over staking kinderdagverblijven

In Antwerpen blijven vandaag tien stedelijke kinderopvanginitiatieven dicht en draaien er nog eens negen op een beperkte bezitting omdat verschillende medewerkers deelnemen aan de nationale betoging van de socialprofitsector in Brussel.

Dat valt niet in goede aarde bij schepen voor Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Er werden al verschillende maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen. Dit is een echte slag in het gezicht van werknemers in de kinderopvangsector die niet het privilege hebben om ambtenaar te zijn." Ait Daoud stelt dat de medewerkers van de stad Antwerpen "in principe niet betrokken zijn" bij de door de vakbondsmanifestatie aangekaarte problemen, aangezien het om ambtenaren gaat. Zij vallen niet onder het paritair comité van andere werknemers binnen de vergunde kinderopvang. Bovendien werden er al maatregelen tegen een te hoge werkdruk genomen, stelt ze. Zo is er een mobiel team ter vervanging van langdurig zieken en personen in zwangerschapsverlof en bestaat er ook een verplichte collectieve vakantiesluiting van minstens twee weken in de zomervakantie, zodat in de drukke periodes buiten de zomer niet te veel verlof wordt opgenomen.

De schepen wijst er ook op dat christelijke vakbond ACV de Antwerpse stadsdiensten had opgeroepen om dinsdag niet mee te manifesteren. De aanwezigheid van vele kinderopvangmedewerkers vindt ze niet correct ten opzichte van wie geen ambtenaar is. "Maar het grootste probleem stelt zich voor de honderden en honderden ouders die voor het blok worden gezet: zij die willen gaan werken en niet zomaar een andere oplossing voor hun kinderen kunnen voorzien", stelt ze. "Deze lichtzinnige beslissing zorgt ervoor dat er vandaag 1.340 kinderen en hun ouders in de kou komen te staan."

Ook verschillende containerparken zijn vandaag gesloten door de staking.