Tijdens de Nacht van de Antwerpse Kerken kan u 21 kerken in de stad bezoeken. “Orgelconcerten en optredens maken er een muzikale avond van”, vertelt Thérèse Verschueren. Zij is gids in de Sint-Laurentiuskerk en de kathedraal.

Wat is de Nacht van de Antwerpse Kerken? Thérèse Verschueren: “Van Merksem tot Linkeroever zetten 21 kerken hun deuren open op zaterdagavond 12 augustus. Daar zijn veel kerken bij die anders enkel tijdens een misviering open zijn." "De Nacht van de Antwerpse Kerken is een unieke kans om ook de minder bekende kerken te ontdekken. Het thema van deze editie is ‘orgel en muziek’. Op de meeste plaatsen kan je luisteren naar orgel- en andere concerten. Het zijn korte optredens zodat je verschillende kerken kan bezoeken. Je kan zelf een route uitstippelen of je aansluiten bij een van de twee orgelwandelingen.” Wat maakt het orgel zo bijzonder? “Het orgel is een mysterieus instrument. Eigenlijk brengt het alle andere instrumenten samen. Een orgel klinkt pas echt goed in een grote ruimte zoals een kerk. Orgelmuziek kan veel emoties vertolken en teweegbrengen. Echte kenners kunnen de klanken van verschillende orgels met elkaar vergelijken.” Meer info Nacht van de Antwerpse Kerken

zaterdag 12 augustus van 19 tot 23 uur

