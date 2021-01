Nachtelijke herstelling wegdek E313 in Deurne

In de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 januari voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een herstelling uit aan het wegdek van de E313 in Deurne, ter hoogte van de Sterckshoflei. In de richting van Hasselt wordt een strook asfalt van ongeveer 200m vernieuwd.

Op de E313 in Deurne richting Hasselt is de rechterrijstrook ter hoogte van de brug over de Sterckshoflei plaatselijk in slechte staat. AWV zal de beschadigde strook asfalt over een afstand van ongeveer 200 meter vernieuwen.



Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zullen de werken plaatsvinden tijdens de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 januari. Vanaf 20u ’s avonds worden de spitsstrook en de rechterrijstrook afgesloten. Vanaf 21u wordt ook de middelste rijstrook ingenomen en moet het verkeer richting Hasselt tijdelijk over één rijstrook passeren. Ten laatste om 7u ’s ochtends worden alle rijstroken opnieuw vrijgegeven.



Als de weersomstandigheden tegen zitten, worden de werken verplaatst naar de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 januari.