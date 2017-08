nachtelijke hinder op Antwerpse ring ter hoogte van brug Turnhoutsebaan en Posthofbrug

Vanaf volgende week maandag 7 augustus is er ’s nachts gedurende een week hinder mogelijk op de Antwerpse ring. Ter hoogte van de brug van de Turnhoutsebaan over de ring in de richting van Gent wordt de tijdelijke stelling die onder de brug hangt, weggehaald. Iets verderop wordt er in de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 augustus ook gewerkt aan de Posthofbrug. Op beide locaties moet het verkeer op de ring ’s nachts rekening houden met plaatselijke hinder.



De stelling onder de brug van de Turnhoutsebaan werd begin juni geplaatst om herstellingen te kunnen uitvoeren aan de brug. Het weghalen van de stelling gebeurt 's nachts (22u-5u) en duurt tot de nacht van maandag 14 augustus. Tijdens de werken is er ter hoogte van de brug altijd minstens één rijstrook beschikbaar voor het verkeer op de ring richting Gent. Wanneer mogelijk zullen er twee of zelfs drie rijstroken beschikbaar zijn. De afrit Borgerhout blijft steeds open, maar tijdens bepaalde fases van de werken kan de afrit pas genomen worden eens men de werfzone gepasseerd is.



Ter hoogte van de Posthofbrug wordt er enkel gewerkt in de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 augustus, maar wel in beide richtingen. Op de brug wordt dan een tijdelijke leuning geplaatst om later de huidige leuning te kunnen vernieuwen. Tijdens deze nacht (23u-5u) moet het verkeer op de ring in beide richtingen over één rijstrook passeren.

(foto : Google Street View)