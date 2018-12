Nachttarief voor vrachtwagens in Liefkenshoektunnel zorgt voor betere spreiding

Er hebben dit jaar opnieuw een pak meer mensen de Liefkenshoektunnel gebruikt.

Meer dan 11 miljoen voertuigen reden door de toltunnel. Dat is een stijging met acht procent ten opzichte van vorig jaar en ook dat was al een recordjaar. Tegenover drie jaar geleden zijn er nu twee miljoen voertuigen meer, door de tunnel gereden. Dat heeft natuurlijk ook een keerzijde, want er staan nu ook structurele files aan de Liefkenshoektunnel. Vooral in de avondspits richting Nederland. Maar doordat meer voertuigen 's nachts gebruik maken van de tunnel, is het aantal fileuren - in vergelijking met vorig jaar- toch gedaald. Het goedkope nachttarief voor vrachtwagens zorgt dus voor een betere spreiding van het vrachtverkeer.